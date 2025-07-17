В МИД отреагировали на слова Писториуса о готовности ФРГ убивать солдат

«Просто озверели. На кого из членов НАТО Россия собиралась или собирается нападать? Это же именно члены НАТО в своем предыдущем состоянии, положении, своей предыдущей формации нападали на нашу страну. Писториусу и иже с ним уже не раз с нашей стороны на самом высоком уровне было сказано, что нападать на страны НАТО мы не собирались», — сказала Захарова на брифинге в четверг, комментируя заявления Писториуса.