Россия готова сотрудничать с Молдавией по участкам на выборах, заявил МИД

«Организационных, правовых барьеров для открытия избирательных участков в рамках выборов в Молдавии на территории России нет. Российская сторона готова предоставить все необходимые условия и готова взаимодействовать с молдавскими органами для оперативного решения любых вопросов, в том числе и технических», — сказала Захарова на брифинге.