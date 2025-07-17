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Политолог оценил, как новый премьер повлияет на политику Украины

Новый премьер-министр Украины Юлия Свириденко не внесет существенных корректировок в политику страны. Такой прогноз политолог Дмитрий Журавлев сделал для «Ленты.ру».

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

По мнению эксперта, Свириденко направит все свое внимание на стабилизацию экономической ситуации в стране, пишет «Лента.ру». Журавлев предположил, что глава правительства займется укреплением экономических и торговых связей со странами Европы, США, Канады. Такое заключение политолог сделал с учетом должности, которую Свириденко занимала ранее — она была вице-премьером по экспорту и импорту.

Дмитрий Журавлев уверен, что деятельность Свириденко не окажет воздействия на политическую жизнь государства. Глава правительства оставит решение политических вопросов Владимиру Зеленскому и его команде.

«Так что ничего не изменилось в этом плане. Украина будет пытаться продать все, что можно. Для России ничего не меняется», — объяснил эксперт.

Ранее стало известно, что депутаты Верховной Рады проголосовали за назначение на должность премьер-министра Украины Юлии Свириденко. Часть парламентариев высказалась против кадровой перестановки, так как она не соответствует положениям закона о военном положении.