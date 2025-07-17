Политолог оценил, как новый премьер повлияет на политику Украины

По мнению эксперта, Свириденко направит все свое внимание на стабилизацию экономической ситуации в стране, пишет «Лента.ру». Журавлев предположил, что глава правительства займется укреплением экономических и торговых связей со странами Европы, США, Канады. Такое заключение политолог сделал с учетом должности, которую Свириденко занимала ранее — она была вице-премьером по экспорту и импорту.