Минтруд Башкирии опроверг фейк о программе по релокации.

Распространяемая в социальных сетях и мессенджерах фотография распечатанного нормативного акта о региональной программе по релокации многодетных семей, якобы заверенного Главой Башкирии, не соответствует действительности. Об фейке сообщили в министерстве семьи, труда и социальной защиты населения республики.
В ведомстве предупредили, что неизвестные рассылают фотографию документа, якобы подписанного главой региона, регламентирующего условия релокации многодетных семей в другие субъекты страны.
"Проект подобного Указа Министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ, курирующим в том числе вопросы семейной и миграционной политики, разработан не был, не согласовывался в установленном порядке с органами исполнительной власти региона и не был внесён в Правительство Республики Башкортостан.
Напротив, в Башкортостане проводится политика привлечения из дружественных государств квалифицированных специалистов и их семей в нашу республику при поддержке, в том числе финансовой, подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Башкортостан соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан». Программа продлена до 2030 года", — говорится в официальном заявлении минтруда Башкирии.
Ранее в соцсетях начали активно распространять видеоролик с Главой Башкирии Радием Хабировым, в котором он якобы обращается к врачам-ветеринарам.