Минтруд Башкирии опроверг фейк о программе по релокации.

Напротив, в Башкортостане проводится политика привлечения из дружественных государств квалифицированных специалистов и их семей в нашу республику при поддержке, в том числе финансовой, подпрограммы «Оказание содействия добровольному переселению в Башкортостан соотечественников, проживающих за рубежом» государственной программы «Регулирование рынка труда и содействие занятости населения в Республике Башкортостан». Программа продлена до 2030 года", — говорится в официальном заявлении минтруда Башкирии.