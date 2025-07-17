В Ростове уволили судью за дисциплинарный проступок

В Ростове уволили судью Викторию Мамелко за дисциплинарный проступок. Об этом сообщает Квалификационная коллегия судей Ростовской области.
Коллегия рассмотрела обращение совета судей региона о привлечении Мамелко к дисциплинарной ответственности и признала в ее действиях дисциплинарный проступок, за который её лишили полномочий и квалификационного класса. Причина проступка не уточняется, попытка судьи уволиться по собственному желанию была пресечена.
Известно, что в 2021 году Виктория Мамелко вынесла приговор по громкому делу бывшим сотрудникам ростовского отдела полиции № 4, Роману Халимову и Максиму Сердюченко, а также гражданскому лицу Андрею Кураеву. Все трое были признаны виновными во взяточничестве, сбыте наркотиков и избиении задержанных. Около 15 потерпевших утверждали, что полицейские подбрасывали им наркотики и вымогали деньги или участие в преступных схемах. Обвиняемые отрицали вину, заявляя о сфабрикованном деле. Сердюченко получил 13,5 лет, Халимов — 15,5 лет, а Кураев — 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Это дело получило название «дело стажеров».
Согласно последней информации, Роман Халимов продолжает отбывать наказание, а Максим Сердюченко, завербовавшись в зону СВО, вернулся с наградой.
Виктория Мамелко также фигурировала в другом деле. Заключенный Вячеслав Пасечко, осужденный на 10 лет за наркотики, еще до «дела стажеров» обвинял Романа Халимова и его начальника Владислава Сергеева (находящегося в розыске) в фабрикации его дела. Несмотря на обвинительные приговоры полицейским, Пасечко не смог добиться статуса потерпевшего и пересмотра своего дела, получая отказы в возбуждении уголовных дел по своим заявлениям в судах, в том числе от судьи Виктории Мамелко.