В Ростове уволили судью за дисциплинарный проступок

Известно, что в 2021 году Виктория Мамелко вынесла приговор по громкому делу бывшим сотрудникам ростовского отдела полиции № 4, Роману Халимову и Максиму Сердюченко, а также гражданскому лицу Андрею Кураеву. Все трое были признаны виновными во взяточничестве, сбыте наркотиков и избиении задержанных. Около 15 потерпевших утверждали, что полицейские подбрасывали им наркотики и вымогали деньги или участие в преступных схемах. Обвиняемые отрицали вину, заявляя о сфабрикованном деле. Сердюченко получил 13,5 лет, Халимов — 15,5 лет, а Кураев — 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Это дело получило название «дело стажеров».