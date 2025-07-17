В России отреагировали на ультиматум Трампа

«Президент США высказал некое суждение о сроках урегулирования конфликта. Но он не является президентом России. Так же, как не является президентом Украины или Европы. Он уважаемый человек, глава большого и мощного государства, но его идеи не относятся к территориям США».
, — сказал политик в интервью «Ленте.ру».
Сенатор напомнил, что Россия, наряду с США, Китаем и Индией, входит в число крупнейших стран по объему ВВП, и взаимовыгодные связи между этими тремя государствами не будут разрушены санкциями и пошлинами, введенными Вашингтоном. По словам Климова, это означает, что у России нет оснований корректировать свои планы в отношении украинского конфликта или устанавливать конкретные сроки его завершения.
Климов заявил, что действия России продиктованы исключительно необходимостью обеспечения собственной безопасности и устранением угроз, созданных прежним руководством США и их союзниками по НАТО. Он добавил, что если Дональд Трамп искренне стремится к прекращению конфликта, он должен использовать свое влияние на президента Украины Владимира Зеленского, что вполне под силу США при наличии политической воли, и тогда урегулирование произойдет в короткие сроки.
Ранее Трамп дал России 50 дней на урегулирование конфликта с Украиной.