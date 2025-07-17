В России отреагировали на ультиматум Трампа

Сенатор напомнил, что Россия, наряду с США, Китаем и Индией, входит в число крупнейших стран по объему ВВП, и взаимовыгодные связи между этими тремя государствами не будут разрушены санкциями и пошлинами, введенными Вашингтоном. По словам Климова, это означает, что у России нет оснований корректировать свои планы в отношении украинского конфликта или устанавливать конкретные сроки его завершения.