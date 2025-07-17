Бывшим заключённым в Узбекистане начнут выплачивать «подъёмные» — 2,2 миллиона сумов

Но не все восприняли новость однозначно. В обществе уже обсуждают: правильно ли расходовать бюджетные деньги на помощь людям, отбывшим наказание за преступления? Кто-то считает, что государство обязано помогать всем своим гражданам, даже оступившимся. Другие уверены — бюджетные средства должны идти на более «достойные» цели.