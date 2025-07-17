Бывшим заключённым в Узбекистане начнут выплачивать «подъёмные» — 2,2 миллиона сумов

Теперь каждый, кто выходит из тюрьмы, может получить 6 базовых расчётных величин — это 2,2 миллиона сумов. Эти деньги называются «подъёмными» — своего рода помощь на первое время после освобождения.
Чтобы получить пособие, бывший заключённый должен лично обратиться в районное управление пробации в течение одного месяца со дня освобождения. После оформления деньги можно получить в любом филиале коммерческого банка, предъявив документ, удостоверяющий личность, или справку об освобождении.
Цель выплаты — облегчить первый этап социальной адаптации: оплата жилья, покупка еды, одежды, проезда и других первоочередных нужд.
Но не все восприняли новость однозначно. В обществе уже обсуждают: правильно ли расходовать бюджетные деньги на помощь людям, отбывшим наказание за преступления? Кто-то считает, что государство обязано помогать всем своим гражданам, даже оступившимся. Другие уверены — бюджетные средства должны идти на более «достойные» цели.
А вы как считаете — нужно ли выделять «подъёмные» бывшим заключённым или нет? Делитесь мнением в комментариях.