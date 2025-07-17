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Бывшим заключённым в Узбекистане начнут выплачивать «подъёмные» — 2,2 миллиона сумов

Vaib.uz (Узбекистан. 17 июля). Правительство Узбекистана утвердило порядок выдачи единовременных денежных выплат для лиц, освобождённых из мест лишения свободы. Об этом сообщил Минюст.

Теперь каждый, кто выходит из тюрьмы, может получить 6 базовых расчётных величин — это 2,2 миллиона сумов. Эти деньги называются «подъёмными» — своего рода помощь на первое время после освобождения.

Чтобы получить пособие, бывший заключённый должен лично обратиться в районное управление пробации в течение одного месяца со дня освобождения. После оформления деньги можно получить в любом филиале коммерческого банка, предъявив документ, удостоверяющий личность, или справку об освобождении.

Цель выплаты — облегчить первый этап социальной адаптации: оплата жилья, покупка еды, одежды, проезда и других первоочередных нужд.

Но не все восприняли новость однозначно. В обществе уже обсуждают: правильно ли расходовать бюджетные деньги на помощь людям, отбывшим наказание за преступления? Кто-то считает, что государство обязано помогать всем своим гражданам, даже оступившимся. Другие уверены — бюджетные средства должны идти на более «достойные» цели.

А вы как считаете — нужно ли выделять «подъёмные» бывшим заключённым или нет? Делитесь мнением в комментариях.