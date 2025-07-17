Россия будет считать военной целью силы «коалиции желающих» на Украине

В апреле Мария Захарова заявляла, что Россия будет рассматривать присутствие военного контингента любой страны на Украине как угрозу своей безопасности. Это может привести к прямому столкновению с НАТО. Планы стран «коалиции желающих» отправить миротворцев на Украину она назвала «мемом».