Россия будет считать военной целью силы «коалиции желающих» на Украине

«Мы неоднократно заявляли об абсолютной неприемлемости размещения на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым флагом», — сказала Захарова во время брифинга (цитата по ТАСС).
В апреле Мария Захарова заявляла, что Россия будет рассматривать присутствие военного контингента любой страны на Украине как угрозу своей безопасности. Это может привести к прямому столкновению с НАТО. Планы стран «коалиции желающих» отправить миротворцев на Украину она назвала «мемом».
«Коалиция желающих» — инициатива Великобритании и Франции, которая должна объединить страны, готовые стать гарантами мира на Украине, в том числе путем отправки на ее территорию миротворцев после прекращения огня.