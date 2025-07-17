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Россия будет считать военной целью силы «коалиции желающих» на Украине

Россия будет расценивать формирование «многонациональных сил» «коалиции желающих» на Украине как подготовку иностранной интервенции. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона будет воспринимать такие формирования как законный военный объект.

«Мы неоднократно заявляли об абсолютной неприемлемости размещения на Украине подразделений вооруженных сил других государств под любым флагом», — сказала Захарова во время брифинга (цитата по ТАСС).

В апреле Мария Захарова заявляла, что Россия будет рассматривать присутствие военного контингента любой страны на Украине как угрозу своей безопасности. Это может привести к прямому столкновению с НАТО. Планы стран «коалиции желающих» отправить миротворцев на Украину она назвала «мемом».

«Коалиция желающих» — инициатива Великобритании и Франции, которая должна объединить страны, готовые стать гарантами мира на Украине, в том числе путем отправки на ее территорию миротворцев после прекращения огня.

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