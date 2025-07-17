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МИД Беларуси ответил на обвинения Польши

МИД Беларуси отреагировал на обвинения властей Польши.

Источник: Комсомольская правда

В Министерстве иностранных Беларуси ответили на обвинения Польши, пишет БелТА.

Так, в МИД назвали заявления Польши с обвинением Беларуси в инцидентах на границе не соответствующими действительности. И подчеркнули, что попытки переложить ответственность за миграционный кризис Евросоюза на Беларусь только вводят в заблуждение, не способствуя решению проблемы. Кроме того, в белорусском дипведомстве рассказали, к чему привела политика ЕС.

— Политика самого ЕС, включая военное вмешательство, политическое давление и попытки смены правительств, дестабилизировала целые регионы, из-за чего миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, — указали в пресс-службе.

Еще белорусский МИД обратил внимание на то, что Евросоюз отказывается сотрудничать со странами происхождения мигрантов и игнорирует настоящие причины миграции. А диалог с Беларусью Брюссель и вовсе заморозил, в том числе на уровне экспертных контактов. И что все это фактически привело к остановке совместной работы по вопросам границы и миграции.

— Обвинения в адрес Беларуси не помогут решить кризис, который был создан в Европе, — заключили в МИД.

Накануне Минобороны заявило, что Беларусь предложила Польше провести переговоры.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал организацию, которая котируется выше любой партии в Беларуси.

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