МИД Беларуси ответил на обвинения Польши

В Министерстве иностранных Беларуси ответили на обвинения Польши, пишет БелТА.
Так, в МИД назвали заявления Польши с обвинением Беларуси в инцидентах на границе не соответствующими действительности. И подчеркнули, что попытки переложить ответственность за миграционный кризис Евросоюза на Беларусь только вводят в заблуждение, не способствуя решению проблемы. Кроме того, в белорусском дипведомстве рассказали, к чему привела политика ЕС.
— Политика самого ЕС, включая военное вмешательство, политическое давление и попытки смены правительств, дестабилизировала целые регионы, из-за чего миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, — указали в пресс-службе.
Еще белорусский МИД обратил внимание на то, что Евросоюз отказывается сотрудничать со странами происхождения мигрантов и игнорирует настоящие причины миграции. А диалог с Беларусью Брюссель и вовсе заморозил, в том числе на уровне экспертных контактов. И что все это фактически привело к остановке совместной работы по вопросам границы и миграции.
— Обвинения в адрес Беларуси не помогут решить кризис, который был создан в Европе, — заключили в МИД.
Накануне Минобороны заявило, что Беларусь предложила Польше провести переговоры.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал организацию, которая котируется выше любой партии в Беларуси.