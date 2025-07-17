МИД Беларуси ответил на обвинения Польши

Еще белорусский МИД обратил внимание на то, что Евросоюз отказывается сотрудничать со странами происхождения мигрантов и игнорирует настоящие причины миграции. А диалог с Беларусью Брюссель и вовсе заморозил, в том числе на уровне экспертных контактов. И что все это фактически привело к остановке совместной работы по вопросам границы и миграции.