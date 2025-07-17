Западные страны и нынешняя молдавская власть во главе с президентом Санду проводят последовательную политику милитаризации Молдавии и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии на 2024−2034 годы называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока «Победа» бойкотировали заседание парламента, на котором была принята стратегия, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данный документ противоречит нейтральному статусу страны.