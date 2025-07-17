Захарова: милитаризация Молдовы в пользу НАТО продолжается

КИШИНЕВ, 17 июл — Sputnik. Запад всеми способами стремится превратить Молдову в военный плацдарм НАТО для возможного противостояния с Россией, об этом на брифинге в четверг заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Запад всеми способами стремится превратить Молдавию в военный плацдарм НАТО для возможного противостояния с Россией. И делается это при раболепном содействии официального Кишинева, который планомерно проводит курс на демонтаж нейтрального статуса своей страны», — отметила она.
По словам Захаровой, стремление к милитаризации Молдовы подтверждает совместная декларация на прошедшем 4 июля в Кишиневе евросаммите, крупнейший раздел которой посвящен двустороннему сотрудничеству в области безопасности и обороны.
«Каким образом это свидетельствует об интеграции Молдавии в Европейский союз, о чем Кишинев рассказывает своим избирателям? Я напомню, Европейский союз вроде бы это в первую очередь экономика. Так каким образом вот это все, о чем я сказала, вот эти все соглашения между оборонными ведомствами двух стран, будут способствовать экономическому развитию Молдавии? Да никаким образом. Обман все это», — подчеркнула дипломат.
Она указала на продолжающееся сближение нейтральной по Конституции Молдовы с блоком НАТО.
«Опять всё идёт к милитаризации этой страны в пользу НАТО. Кроме того, продолжается активное сближение республики со странами-членами НАТО, проводятся совместные учения с военнослужащими Альянса. Было проведено только за 2024 год на территории или совместно с Молдавией 30 учений с НАТО! Тридцать! Для чего всё это делается? Ответ-то очевиден. Республику готовят на роль так называемой “второй Украины”, — подытожила Захарова.
Он подчеркнула, что таким образом официальный Кишинёв пытается отвлечь внимание граждан страны от провалов, допущенных властями в социально-экономической сфере.
Что касается приднестровского вопроса, то, по словам Марии Захаровой, в Москве внимательно наблюдают за развитием ситуации вокруг Приднестровья и «готовы надлежащим образом отреагировать на любой, в том числе самый неблагополучный, сценарий».
«Конечно, хочется верить, еще раз по черту, с одной стороны, хочется верить звучащим из Кишинева заверениям о приверженности урегулирования исключительно мирным путем. Но факты-то говорят о другом, а именно о наращивании Молдавии с помощью западных кураторов возможностей для… силового решения приднестровской проблемы. Одновременно ведь взят курс и на экономическое удушение Приднестровья мы тоже видим», — отметила она, отвечая на вопрос корреспондента «Известий».
Мария Захарова выразила уверенность, что прогресс в процессе всеобъемлющего и устойчивого преднестровского урегулирования возможен только в условиях надежного обеспечения мира и спокойствия на Днестре.