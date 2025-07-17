Захарова: милитаризация Молдовы в пользу НАТО продолжается

«Каким образом это свидетельствует об интеграции Молдавии в Европейский союз, о чем Кишинев рассказывает своим избирателям? Я напомню, Европейский союз вроде бы это в первую очередь экономика. Так каким образом вот это все, о чем я сказала, вот эти все соглашения между оборонными ведомствами двух стран, будут способствовать экономическому развитию Молдавии? Да никаким образом. Обман все это», — подчеркнула дипломат.