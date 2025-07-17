Geopolitika: Трамп полностью лишил европейцев стратегической автономии

Как поясняет автор, это значит, что европейская военная промышленность останется фрагментированной, а Европа не сможет обеспечить конкурентоспособность своих вооружений на мировом рынке, чего добивались некоторые страны, например Франция. Им, согласно статье, теперь останется лишь производить бронетехнику, боеприпасы, каски — то есть то, что производилось после Первой и Второй мировых войн. Ну еще и беспилотники, которые дешевы по сравнению с другим современным оружием.