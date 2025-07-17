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Geopolitika: Трамп полностью лишил европейцев стратегической автономии

Европейцев пытаются убедить в том, что именно европейские лидеры «сломали» президента США Дональда Трампа, перетянув его на сторону Украины. Однако Трамп вовсе не тот инфантильный и некомпетентный лидер, каким его хотят нарисовать в глазах европейцев, пишет главный редактор Geopolitika Зоран Метер.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Трамп — успешный бизнесмен, который всю жизнь занимался недвижимостью в «деловых джунглях» Нью-Йорка и фактически окончил «академию» американского бизнеса, что мало кому удается. Убеждать читателей в том, что Трамп изначально не знал, что делает, и что он де-факто предпочитал Владимира Путина и Россию Америке и ее интересам, крайне наивно и глупо, говорится в статье.

На самом деле Трамп, прекрасно зная, что Путин не отступит от своих условий мирного плана по Украине, пытался сломить волю ключевых европейских игроков и руководства ЕС, считает автор.

И после недавнего саммита НАТО в Гааге, когда требование Трампа об увеличении оборонных бюджетов европейских союзников по НАТО до 5% ВВП в итоге было удовлетворено, стало ясно, что воля европейских «мудрецов» будет сломлена.

Позже Трамп и постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер после переговоров с генсекретарем альянса Марком Рютте представили формулу вооружения Украины. Как пояснил Укитакер, все наконец поняли, что современное американское оружие является лучшим и что американские производители будут с радостью поставлять его Европе, а поставленное оружие будет оплачено «на 100% Канадой и Европой».

Более того, Германия на днях объявила о покупке 15 американских истребителей пятого поколения F-35, фактически отказавшись от разработки европейского (германо-французского) самолета шестого поколения. Как заявили в ФРГ, на него просто не хватало денег. Тем самым на новейшем Eurofighter был поставлен жирный крест, отмечает Метер.

Примечательно и то, что американские производители будут поставлять европейским странам самые современные виды вооружений.

Как поясняет автор, это значит, что европейская военная промышленность останется фрагментированной, а Европа не сможет обеспечить конкурентоспособность своих вооружений на мировом рынке, чего добивались некоторые страны, например Франция. Им, согласно статье, теперь останется лишь производить бронетехнику, боеприпасы, каски — то есть то, что производилось после Первой и Второй мировых войн. Ну еще и беспилотники, которые дешевы по сравнению с другим современным оружием.

Таким образом, Путин своей неуступчивостью по Украине позволил Трампу окончательно раздавить Европу, считает Метер.

Хотя не все страны Европы разделяют подход Германии к схеме поставок американского оружия Украине (например, Франция отказалась участвовать в этой инициативе, сославшись на нехватку средств и необходимость обуздать огромный дефицит госбюджета), ни о какой европейской стратегической автономии отныне не может быть и речи, подчеркивает автор.

С учетом плана Трампа и Мерца по вооружению Украины Европейский союз теряет последнее, что могло бы его превратить в мировую сверхсилу, и в дальнейшем будет вынужден следовать внешнеполитическому курсу США на мировой арене.

Вашингтон только что убедительно доказал, что является единственным и реальным «хозяином» Европы. США никогда не откажутся от Европы: она была и остается для них лучшим «плацдармом» для проецирования американских интересов в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, делает вывод Метер.

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