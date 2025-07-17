Geopolitika: Трамп полностью лишил европейцев стратегической автономии

Трамп — успешный бизнесмен, который всю жизнь занимался недвижимостью в «деловых джунглях» Нью-Йорка и фактически окончил «академию» американского бизнеса, что мало кому удается. Убеждать читателей в том, что Трамп изначально не знал, что делает, и что он де-факто предпочитал Владимира Путина и Россию Америке и ее интересам, крайне наивно и глупо, говорится в статье.
На самом деле Трамп, прекрасно зная, что Путин не отступит от своих условий мирного плана по Украине, пытался сломить волю ключевых европейских игроков и руководства ЕС, считает автор.
Позже Трамп и постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер после переговоров с генсекретарем альянса Марком Рютте представили формулу вооружения Украины. Как пояснил Укитакер, все наконец поняли, что современное американское оружие является лучшим и что американские производители будут с радостью поставлять его Европе, а поставленное оружие будет оплачено «на 100% Канадой и Европой».
Более того, Германия на днях объявила о покупке 15 американских истребителей пятого поколения F-35, фактически отказавшись от разработки европейского (германо-французского) самолета шестого поколения. Как заявили в ФРГ, на него просто не хватало денег. Тем самым на новейшем Eurofighter был поставлен жирный крест, отмечает Метер.
Как поясняет автор, это значит, что европейская военная промышленность останется фрагментированной, а Европа не сможет обеспечить конкурентоспособность своих вооружений на мировом рынке, чего добивались некоторые страны, например Франция. Им, согласно статье, теперь останется лишь производить бронетехнику, боеприпасы, каски — то есть то, что производилось после Первой и Второй мировых войн. Ну еще и беспилотники, которые дешевы по сравнению с другим современным оружием.
Хотя не все страны Европы разделяют подход Германии к схеме поставок американского оружия Украине (например, Франция отказалась участвовать в этой инициативе, сославшись на нехватку средств и необходимость обуздать огромный дефицит госбюджета), ни о какой европейской стратегической автономии отныне не может быть и речи, подчеркивает автор.
Вашингтон только что убедительно доказал, что является единственным и реальным «хозяином» Европы. США никогда не откажутся от Европы: она была и остается для них лучшим «плацдармом» для проецирования американских интересов в Азии, Африке и на Ближнем Востоке, делает вывод Метер.