«Свое слово республика еще скажет»: Депутаты Татарстана требуют сохранить понятие «Родной язык»

Среди основных тем заседания парламента Татарстана 17 июля стали принятые недавно на федеральном уровне государственные образовательные стандарты и новый проект закона, который касается родных языков.
Ранее советник Президента РФ Елена Ямпольская выступила с рядом инициатив, связанных с языковой политикой в России. По ее словам, русский язык является родным для всех граждан страны. В свете этих инициатив в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) для школ понятие «родной язык» заменяют на «язык народа РФ».
Парламентарии Татарстана и представители органов исполнительной власти республики на заседании Госсовета выразили свою позицию по данной проблематике. В заседании Госсовета участвовали Раис РТ Рустам Минниханов и Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.
Перед депутатами выступил глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин. Его доклад был посвящен ходу реализации программ развития образования.
Министр напомнил, что «в целях развития языков и сохранения национального баланса народов, проживающих в республике», реализуется госпрограмма по сохранению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков народов, проживающих в республике". По словам главы Минобрнауки, в минувшем учебном году образование в регионе было организовано на 5 языках. Обучение в сфере родного языка и литературы — на 8 языках.
Также министр напомнил, что в Татарстане успешно функционирует сеть полилингвальных образовательных комплексов «Адымнар».
Что касается нововведений, то министр сообщил, что с 1 сентября 2025 года вступает в силу приказ Минпросвещения РФ, касающийся новых государственных образовательных стандартов в языковой сфере.
По словам министра, изменения касаются прежде всего начальных классов.
«Мы направили в министерство просвещения РФ письмо с просьбой о сохранении учебного плана для национальных школ», — сообщил министр.
Он подчеркнул, что первого и второго варианта учебного плана без языков -в Татарстане вообще никогда не было. Третий, четвертый, пятый варианты предусматривают сокращение на 1 час.
«Не превышая общей максимальной нагрузки на детей, думаю, мы найдем общий язык, потому что сегодня работа ведется в этом направлении с департаментом, с Министерством по сохранению этого часа», — сказал министр в ответ на вопрос председателя парламента Фарида Мухаметшина о предпринимаемых мерах в связи с федеральной инициативой.
Свои мнения и предложения в ходе дискуссии высказали некоторые депутаты. Так, парламентарий Ильшат Аминов заявил, что принятие стратегического документа об основах государственной языковой политики без учета мнения регионов — весьма опасная тенденция.
«Следующим шагом будет закон о родных языках. Во вторник будет совещание в Минобразования России. Вы этот закон видели? Я — нет», — цитирует Аминова пресс-служба Госсовета РТ.
Парламентарий назвал тревожным и сокращение преподавания родных языков в младших классах с двух часов до одного в неделю. «Честно говоря, и двух-то мало. Что мы сможем за один час в неделю? Как преподавать родной язык нашим детям?», — выразил недоумение парламентарий.
Исключение из образовательных стандартов понятия «родного языка» является нарушением Конституции страны, считает депутат Ренат Валиуллин. По его мнению, предлагаемая замена понятия «родной язык» на «язык народов РФ» идет вразрез с основным законом страны в сфере образования.
«Если мы запрещаем людям считать язык своего народа родным, то мы нарушаем статью 68 Конституции РФ, гарантирующей всем народам права на сохранение родного языка», — сказал парламентарий.
По его словам, решения принимались без обсуждения с регионами, хотя эти вопросы являются предмет общего ведения. «Куда такая спешка? Непонятно. Это становится негласной нормой, что не может не беспокоить», — сказал Валиуллин.
Подведя итоги дискуссии, спикер парламента Татарстана Фарид Мухаметшин подчеркнул: «Когда мы получим этот документ, мы его внимательно рассмотрим. Свое слово по этому поводу республика еще скажет».