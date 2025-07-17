«Свое слово республика еще скажет»: Депутаты Татарстана требуют сохранить понятие «Родной язык»

Министр напомнил, что «в целях развития языков и сохранения национального баланса народов, проживающих в республике», реализуется госпрограмма по сохранению и развитию государственных языков Республики Татарстан и других языков народов, проживающих в республике". По словам главы Минобрнауки, в минувшем учебном году образование в регионе было организовано на 5 языках. Обучение в сфере родного языка и литературы — на 8 языках.