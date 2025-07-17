Как будет работать закон о штрафах за поиск экстремистских материалов. Разъяснение от авторов поправок

Госдума 17 июля приняла поправки о введении штрафа за поиск в интернете заведомо экстремистских материалов и рекламу сервисов обхода блокировок. Третье чтение запланировано на 17 июля.
Если документ примут, с 1 сентября 2025 года вступит в силу новая статья 13.53 КоАП, вводящая административную ответственность за умышленный поиск и доступ к экстремистским материалам. Статья 14.3 дополнилась разделом, предусматривающим наказание за рекламу VPN-сервисов
Как пишет РБК, вводятся следующие штрафы:
для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей за одно нарушение;
за рекламу сервисов обхода блокировок:
- граждане — от 50 до 80 тыс. рублей,
- должностные лица — до 150 тыс. рублей,
- юридические лица — до 500 тыс. рублей.
Согласно федеральному закону «О противодействии экстремистской деятельности», к экстремистским материалам относятся:
публикации, призывающие к экстремистской деятельности;
- материалы, которые оправдывают насилие, разжигание межнациональной розни, разрушение конституционного строя;
- труды и произведения, связанные с национал-социалистической рабочей партией Германии, фашистской партией Италии, а также выступления и изображения лидеров организаций, признанных преступными Нюрнбергским трибуналом;
- материалы, обосновывающие или оправдывающие национальное, расовое превосходство, а также пропагандирующие уничтожение этнических, социальных или религиозных групп.
Эти публикации включаются в федеральный список экстремистских материалов, который ведёт Министерство юстиции РФ. В нём на данный момент содержится 5473 записи, включая текстовые, аудио- и видеоматериалы.
Как будет работать статья 13.53 КоАП
Сенатор подчеркнул, что речь идет только об умышленных действиях пользователя, направленных на доступ к запрещенному контенту. К таким действиям относится, например, многократный поиск одного и того же материала или обсуждение запрещенного контента в чатах и соцсетях.
Случайные переходы, одиночные клики или просмотр сомнительных страниц нарушением считаться не будут. Окончательное решение о виновности будет принимать суд, а ошибочные штрафы можно обжаловать.
При этом использование VPN-сервисов само по себе не является нарушением, если оно не связано с доступом к запрещенным сайтам и материалам. Ответственность может наступить лишь в исключительных случаях: либо при использовании VPN с противоправными целями, либо при неоднократном доступе к экстремистским материалам.
При этом Шейкин особо отметил, что обсуждение VPN в соцсетях или блогах не считается рекламой и, следовательно, не попадает под запрет.
Соавтор закона депутат Эрнест Валеев, заявил, что журналисты не имеют преимущества при посещении запрещенных ресурсов.
«Что журналисту делать на экстремистских сайтах, которые признаны таковыми по решению суда? За распространение экстремистских материалов — уголовная ответственность. А за поиск — теперь и административная», — отметил он в комментарии RT.
Он подчеркнул, что запреты действуют для всех, и журналистская деятельность не является оправданием для доступа к запрещенному контенту. При этом Валеев уточнил, что умышленность в действиях пользователя должна быть доказана, и простой просмотр не означает автоматического нарушения.
Глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что просмотр интервью с иноагентами не будет считаться нарушением, если пользователь не распространяет этот контент.
Боярский также уточнил, что создание мемов, в которых фигурируют иноагенты или экстремисты, не будет считаться нарушением, если сам мем не внесен в список Минюста.
Заместитель главы комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный, соавтор законопроекта, заявил, что новые меры призваны усилить цифровую безопасность и предотвратить влияние экстремистских сетей на пользователей.
«Те, кто пытается обойти блокировки запрещённых ресурсов, тут же оставляют свои цифровые следы. Сами того не подозревая, они оказываются в поле зрения вербовщиков и террористов», — цитируют его «Известия».
Он заверил, что слежка за поисковыми запросами обычных граждан не планируется, а ответственность ложится только на тех, кто действует осознанно и систематически.