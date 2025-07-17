Слуцкий рассказал, к чему приведет нападение на Калининградскую область

«Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на Россию со всеми соответствующими вытекающими ответными мерами, предусмотренными, в том числе новыми редакциями военной и ядерной доктрин РФ. В этом американский генерал должен четко отдавать себе отчет, бросаясь подобными заявлениями. Это план по развязыванию Третьей мировой войны с переходом в глобальное противостояние, где победителей не будет», — сказал он РИА Новости.