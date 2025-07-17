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Захарова заявила, что в НАТО «озверели»

Слова главы минобороны ФРГ Бориса Писториуса о готовности немецких солдат убивать российских военных говорят о том, что в НАТО «озверели». Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

Источник: Газета.Ру

«Просто озверели. На кого из членов НАТО Россия собиралась или собирается нападать? Это же именно члены НАТО в своем предыдущем состоянии, положении, своей предыдущей формации нападали на нашу страну», — отметила она.

Захарова подчеркнула: Москва не раз на самом высоком уровне заявляла, что РФ не собиралась нападать на страны НАТО.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что слова Писториуса о готовности «убивать российских солдат» свидетельствует об очень слабой исторической памяти немецких министров.

Глава минобороны ФРГ в интервью для газеты Financial Times заявил, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страну НАТО.

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