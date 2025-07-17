Захарова заявила, что в НАТО «озверели»

«Просто озверели. На кого из членов НАТО Россия собиралась или собирается нападать? Это же именно члены НАТО в своем предыдущем состоянии, положении, своей предыдущей формации нападали на нашу страну», — отметила она.
Захарова подчеркнула: Москва не раз на самом высоком уровне заявляла, что РФ не собиралась нападать на страны НАТО.
До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что слова Писториуса о готовности «убивать российских солдат» свидетельствует об очень слабой исторической памяти немецких министров.
Глава минобороны ФРГ в интервью для газеты Financial Times заявил, что немецкие войска будут готовы «убивать российских солдат» в случае нападения России на страну НАТО.