Захарова: Германия не учла исторических ошибок и страдает полной амнезией

«Мы сделали исторически все, чтобы отношения с Германией выстраивались во взаимоуважительном ключе. Мы простили то, что не может простить ни человек, ни народ. Мы это сумели простить, — отметила Захарова. — Мы простили десятки миллионов убитых».
Захарова указала, что Россия вновь протянула «руку дружбы, взаимного сотрудничества, уважения». «Мы получили то, что сейчас видим. Самое страшное в этом то, что получила Германия. Полную амнезию собственных ошибок, амнезию даже своей современной, нынешней истории в виде объединения своей страны, которая была разделена по итогам своих преступлений, — продолжила дипломат. — Сегодня со стороны официального Берлина звучат призывы к уничтожению нашей государственности, страны, нашего народа. Эти призывы стали просто какой-то манией тех, кто заправляет Германией сегодня».
Она напомнила, что из немецкого оружия ведется огонь по российской территории. «По народу, которому они должны вечно. Обсуждается теперь и запуск на Украине сборки дальнобойных крылатых ракет Taurus, применение которых требует участия специалистов Бундесвера, то есть прямого участия немецких офицеров, — обратила внимание официальный представитель МИД РФ. — Те, кого мы называли всегда реваншистами, выползают и не извлекли выводов из своей собственной истории».
По ее словам, «попытки представителей германских властей разговаривать с Россией языком ультиматумов, с позиции силы нелепы, смешны и аморальны». «До чего додумались. Разделить жертв во Второй мировой войне по национальностям», — сказала Захарова.