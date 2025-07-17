Захарова: Германия не учла исторических ошибок и страдает полной амнезией

Захарова указала, что Россия вновь протянула «руку дружбы, взаимного сотрудничества, уважения». «Мы получили то, что сейчас видим. Самое страшное в этом то, что получила Германия. Полную амнезию собственных ошибок, амнезию даже своей современной, нынешней истории в виде объединения своей страны, которая была разделена по итогам своих преступлений, — продолжила дипломат. — Сегодня со стороны официального Берлина звучат призывы к уничтожению нашей государственности, страны, нашего народа. Эти призывы стали просто какой-то манией тех, кто заправляет Германией сегодня».