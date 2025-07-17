МИД России заявил протест Японии из-за участия в учениях США

«Декларируемая цель маневров — повышение оперативной совместимости и наращивание потенциала ''сдерживания и реагирования'' Вашингтона и Токио в условиях, приближенных к боевым. При этом со стороны командования Сил самообороны звучали прямые намеки на то, что необходимость данных мероприятий продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности», — заявил российский МИД.