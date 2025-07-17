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МИД России заявил протест Японии из-за участия в учениях США

Министерство иностранных дел России заявило решительный протест посольству Японии в Москве из-за участия японских воздушных сил самообороны в крупномасштабных учениях ВС США Resolute Force Pacific. Они пройдут неподалеку от дальневосточных границ России.

Источник: AP 2024

«Декларируемая цель маневров — повышение оперативной совместимости и наращивание потенциала ''сдерживания и реагирования'' Вашингтона и Токио в условиях, приближенных к боевым. При этом со стороны командования Сил самообороны звучали прямые намеки на то, что необходимость данных мероприятий продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности», — заявил российский МИД.

По утверждению российского ведомство, подобная «безответственная деятельность» имеет все признаки подготовки к вооруженному конфликту и представляет угрозу безопасности России. Ведомство пообещало принять «адекватные контрмеры».

Resolute Force Pacific — американо-японские воздушные учения, которые пройдут с 9 июля по 4 августа на территории Японии. В них примут участие более 300 самолетов. Японская сторона называла целью учений «улучшение эксплуатационных навыков и взаимодействия».