МИД России заявил протест Японии из-за участия в учениях США

«Декларируемая цель маневров — повышение оперативной совместимости и наращивание потенциала ''сдерживания и реагирования'' Вашингтона и Токио в условиях, приближенных к боевым. При этом со стороны командования Сил самообороны звучали прямые намеки на то, что необходимость данных мероприятий продиктована активизацией мер России по укреплению своей обороноспособности», — заявил российский МИД.
По утверждению российского ведомство, подобная «безответственная деятельность» имеет все признаки подготовки к вооруженному конфликту и представляет угрозу безопасности России. Ведомство пообещало принять «адекватные контрмеры».
Resolute Force Pacific — американо-японские воздушные учения, которые пройдут с 9 июля по 4 августа на территории Японии. В них примут участие более 300 самолетов. Японская сторона называла целью учений «улучшение эксплуатационных навыков и взаимодействия».