Украина скоро получит дальнобойное оружие, заявил Мерц

«Мы обстоятельно пообщались о военной поддержке Украины, и речь идёт не только о противовоздушной обороне, но и о возможностях Украины лучше защищаться с помощью дальнобойных систем. Мы называем это long range fire. Украина уже в ближайшее время получит значительную дополнительную поддержку в этом направлении, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству, которое мы установили с Украиной», — сказал он.