Поступившим в БГУ на некоторые специальности выплатят по 420 рублей

МИНСК, 17 июл — Sputnik. Первокурсники педагогических специальностей естественно-научного профиля Белорусского государственного университета получат материальную помощь в размере 10 базовых величин, сообщили в пресс-службе вуза.
Данное решение БГУ принял с целью популяризации педагогического образования и расширения профессиональных возможностей будущих учителей.
Речь, в частности, идет об абитуриентах, которые в этом году поступят на указанные специальности четырех факультетов — физического, биологического, химического и механико-математического. Всем первокурсникам выплатят по 420 рублей.
«Поступившим будет оказана материальная помощь в размере 10 базовых величин в течение первого курса», — говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили Sputnik, что матпомощь будет выплачиваться не каждый месяц, а в течение учебного года. При этом иногородние студенты гарантированно смогут рассчитывать на место в общежитии на весь срок обучения в вузе.
В БГУ отметили, что данные нововведения направлены на поддержку студентов, «выбравших непростую, но социально значимую профессию педагога».
В вузах Беларуси 17 июля завершился прием документов на бюджет. Приемные комиссии официально закрылись в 18:00. Прием на платное отделение будет продолжаться до 3 августа.