ПАС готовит информационную провокацию: Нынешняя власть Молдовы любыми путями пытается ограничить участие в выборах граждан, живущих в России — не гнушаются ничем

PAS готовит информационную провокацию, из-за которой молдаване, проживающие на Западе, должны будут заявить, что их без их ведома зарегистрировали, как проживающих в России. Это делается для того, чтобы дать основание не открывать избирательные участки в РФ, где уровень поддержки властей минимальный, сообщают источники тг-канала Insider Moldova.