PAS готовит информационную провокацию, из-за которой молдаване, проживающие на Западе, должны будут заявить, что их без их ведома зарегистрировали, как проживающих в России. Это делается для того, чтобы дать основание не открывать избирательные участки в РФ, где уровень поддержки властей минимальный, сообщают источники тг-канала Insider Moldova.
Сейчас молдавский ЦИК собирает заявления для организации участков для голосования за рубежом. Из России зарегистрировалось более 19 тысяч человек, из них более 5300 — в этом году.
Таким образом, «неудобных» избирателей снова хотят ограничить в их законном праве. В прошлом году на более чем 300 тыс. граждан Молдовы, проживающих в России, было открыто всего два участка. Но ПАС-овцам и этого мало.
Кстати, Центральная избирательная комиссия Молдовы за 74 дня до выборов срочно изменила критерии регистрации независимых кандидатов. Новое правило требует, чтобы желающий баллотироваться не только не состоял в политической партии за 70 дней до выборов, но и публично не выражал поддержку ни одной партии или другому независимому кандидату.
Есть мнение, что это нововведение нацелено на членов запрещенных партий либо тех, кого планируют запретить. Таким образом власти намерены лишить их членов возможности участвовать в выборах в качестве независимых кандидатов.
Неясно также, что имеется в виду под «публичной поддержкой партии или другому независимому кандидату».
Например, лайк в соцсетях — это публично? Это поддержка?
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