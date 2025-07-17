Госдума расширила список оснований для лишения приобретенного гражданства

Согласно предложенным поправкам, паспорт можно будет отозвать у тех, кто уклоняется от воинского учета без уважительных причин. При выявлении такого факта военкомат в течение пяти дней обязан уведомить МВД, которое, в свою очередь, принимает решение о лишении гражданства. При этом у человека будет 30 дней с момента отправки уведомления МВД, чтобы добровольно явиться в военкомат. Если он это сделает, гражданство у него не отберут.