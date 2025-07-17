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Путин разрешил получать внутренние паспорта РФ в Абхазии и Южной Осетии

Президент России Владимир Путин разрешил до августа 2028 года получать внутренние паспорта РФ на территории Абхазии и Южной Осетии. Указ опубликован на портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, граждане, постоянно проживающие в Абхазии и Южной Осетии, могут подать заявление на выдачу или замену паспорта РФ. Это можно сделать как в России, так и на территории этих республик.

Правительству России поручено разработать порядок выдачи и замены паспортов. Указ вступает в силу с момента публикации. Положения не распространяются на граждан, получивших российское гражданство после 26 августа 2008 года.

Весной президент упростил получение российского гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии. Также он упростил до 2026 года порядок выдачи российских водительских прав гражданам Абхазии.