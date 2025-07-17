Зеленский анонсировал «мегасделку» с Трампом

«Зеленский заявил, что его последние переговоры с Трампом были сосредоточены на прорывном соглашении, которое позволит США и Украине взаимно поддерживать воздушные технологии. Киев предложил поделиться всем, что он узнал о современной войне за три года конфликта с Россией», — говорится в публикации.
Утверждается, что США купят у Украины «проверенные в боевых условиях» беспилотники, а Киев взамен приобретет ряд американских вооружений.
«Эти технологии нужны народу Америки, их нужно иметь в своем арсенале. Я думаю, что это действительно беспроигрышная “мегасделка”», — передает издание слова Зеленского.
Во вторник и накануне газеты Financial Times и Washington Post опубликовали материалы, в которых утверждалось, что хозяин Белого дома призвал главу киевского режима организовать атаки на Москву и Петербург. По информации FT, Трамп сделал это в рамках своей стратегии «принудить Россию к переговорам». Как писала WP, Зеленский в ответ попросил у американского лидера оружие.
При этом вскоре пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла сведения в этих публикациях. По ее словам, Трамп в разговоре с Зеленским не призывал его к ударам по Москве и Санкт-Петербургу, президент США «неустанно работает» над завершением конфликта на Украине.
Ранее в понедельник глава Белого дома поставил России 50-дневный ультиматум на заключение мирного соглашения. В случае невыполнения условий Вашингтон пригрозил ввести стопроцентные пошлины на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают ее нефть, газ и другие энергоносители.