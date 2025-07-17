Зеленский анонсировал «мегасделку» с Трампом

Во вторник и накануне газеты Financial Times и Washington Post опубликовали материалы, в которых утверждалось, что хозяин Белого дома призвал главу киевского режима организовать атаки на Москву и Петербург. По информации FT, Трамп сделал это в рамках своей стратегии «принудить Россию к переговорам». Как писала WP, Зеленский в ответ попросил у американского лидера оружие.