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Последние зарубежные новости за 17 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 17 июля 2025 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

NYT: ультиматум Трампа по завершению СВО не напугал Россию

Источник: AP 2024

New York Times пишет, что ультиматум Трампа не произвел впечатления на Россию. Москва заявила, что продолжит выполнять свои цели на Украине и справится с любыми санкциями. Ранее президент США пригрозил 100% тарифами и вторичными пошлинами.

Politico: премьер Франции Байру подписал себе «смертный приговор»

Источник: AP 2024

Премьер Франции Франсуа Байру предложил снизить госрасходы на €43,8 млрд и отменить два национальных праздника, что, по мнению Politico, стало «смертным приговором» его политической карьере. Политики, включая Ле Пен и Меланшона, уже выступили с критикой.

WSJ: российские ракеты усложняют работу ПВО Patriot на Украине

Источник: РИА "Новости"

Российские баллистические ракеты становятся все более маневренными, что затрудняет их перехват системами ПВО Patriot. В последние месяцы радары Patriot не смогли обнаружить российские ракеты, отметил источник.

NBC сообщил, сколько ядерных объектов Ирана уничтожили США

Источник: Reuters

Из трех иранских ядерных объектов, пораженных в американской атаке 22 июня, только один был практически разрушен. Два других получили повреждения, но смогут возобновить работу в ближайшие месяцы, если Иран захочет. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является «изменой», которую следует расследовать.

Politico: британцы боятся Трампа больше, чем терроризма и Китая

Источник: Reuters

Британцы считают действия Трампа главной угрозой национальной безопасности — так ответили 33% опрошенных, следует из исследования компании J.L. Partners. На втором и третьем местах — терроризм (32%) и Китай (25%). Недоверие к США за год выросло с 26% до 41%. Доля тех, кто считает США главным союзником, упала с 54% до 31%.