Последние зарубежные новости за 17 июля 2025 года: свежие события текущего дня

NYT: ультиматум Трампа по завершению СВО не напугал Россию
New York Times пишет, что ультиматум Трампа не произвел впечатления на Россию. Москва заявила, что продолжит выполнять свои цели на Украине и справится с любыми санкциями. Ранее президент США пригрозил 100% тарифами и вторичными пошлинами.
Politico: премьер Франции Байру подписал себе «смертный приговор»
Премьер Франции Франсуа Байру предложил снизить госрасходы на €43,8 млрд и отменить два национальных праздника, что, по мнению Politico, стало «смертным приговором» его политической карьере. Политики, включая Ле Пен и Меланшона, уже выступили с критикой.
WSJ: российские ракеты усложняют работу ПВО Patriot на Украине
Российские баллистические ракеты становятся все более маневренными, что затрудняет их перехват системами ПВО Patriot. В последние месяцы радары Patriot не смогли обнаружить российские ракеты, отметил источник.
NBC сообщил, сколько ядерных объектов Ирана уничтожили США
Из трех иранских ядерных объектов, пораженных в американской атаке 22 июня, только один был практически разрушен. Два других получили повреждения, но смогут возобновить работу в ближайшие месяцы, если Иран захочет. Белый дом сообщения опроверг, а спецпосланник Трампа Уиткофф заявил, что утечка такого рода информации является «изменой», которую следует расследовать.
Politico: британцы боятся Трампа больше, чем терроризма и Китая
Британцы считают действия Трампа главной угрозой национальной безопасности — так ответили 33% опрошенных, следует из исследования компании J.L. Partners. На втором и третьем местах — терроризм (32%) и Китай (25%). Недоверие к США за год выросло с 26% до 41%. Доля тех, кто считает США главным союзником, упала с 54% до 31%.