Последние зарубежные новости за 17 июля 2025 года: свежие события текущего дня

Британцы считают действия Трампа главной угрозой национальной безопасности — так ответили 33% опрошенных, следует из исследования компании J.L. Partners. На втором и третьем местах — терроризм (32%) и Китай (25%). Недоверие к США за год выросло с 26% до 41%. Доля тех, кто считает США главным союзником, упала с 54% до 31%.