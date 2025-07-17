Индия предостерегла от двойных стандартов после угроз Рютте

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта (превышает 85%). Индийские НПЗ закупают сырье более чем в трех десятках стран, в том числе в России. Доля РФ в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%. Западные страны, в том числе члены НАТО, по данным европейского центра исследований энергетики и чистого воздуха, по-прежнему остаются крупными покупателями российских энергоносителей.