Индия предостерегла от двойных стандартов после угроз Рютте

«Мы хотели бы особо предостеречь от любых двойных стандартов в этом вопросе», — сказал он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать слова Рютте о том, что Индия, Китай и Бразилия могут столкнуться с «очень жесткими» вторичными санкциями, если продолжат закупки российского сырья.
Джайсвал также подчеркнул, что «обеспечение энергетических потребностей населения является для Нью-Дели главным приоритетом».
Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта (превышает 85%). Индийские НПЗ закупают сырье более чем в трех десятках стран, в том числе в России. Доля РФ в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%. Западные страны, в том числе члены НАТО, по данным европейского центра исследований энергетики и чистого воздуха, по-прежнему остаются крупными покупателями российских энергоносителей.