«ЕС убивает Францию в пользу Украины Зеленского. В то время как ЕС широко открывает двери для украинского сахара, произведенного с использованием пестицидов, запрещенных в Евросоюзе, наши сахарные заводы прекращают работу, а доходы падают», — написал политик на своей странице в соцсети X.