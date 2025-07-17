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Филиппо: ЕС убивает Францию политикой по импорту агропродукции из Украины

«ЕС убивает Францию в пользу Украины Зеленского. В то время как ЕС широко открывает двери для украинского сахара, произведенного с использованием пестицидов, запрещенных в Евросоюзе, наши сахарные заводы прекращают работу, а доходы падают», — написал политик на своей странице в соцсети X.

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз убивает Францию и ее сельское хозяйство политикой по ввозу украинской агропродукции. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, сообщает ТАСС.

«ЕС убивает Францию в пользу Украины Зеленского. В то время как ЕС широко открывает двери для украинского сахара, произведенного с использованием пестицидов, запрещенных в Евросоюзе, наши сахарные заводы прекращают работу, а доходы падают», — написал политик на своей странице в соцсети X.

Ранее издание Valeurs Actuelles сообщило, что после начала бесконтрольного импорта сахара из Украины в 2022 году во Франции закрылось шесть сахарных заводов.

В июне 2022 года Еврокомиссия предоставила Украине свободный доступ на сельскохозяйственные рынки ЕС, отменив ввозные пошлины, однако протесты фермеров в европейских странах заставили сократить эту поддержку. Протестующие фермеры указывали, что импорт дешевых продуктов дезорганизовал аграрный сектор ЕС. -0-

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