17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейский союз убивает Францию и ее сельское хозяйство политикой по ввозу украинской агропродукции. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, сообщает ТАСС.
Ранее издание Valeurs Actuelles сообщило, что после начала бесконтрольного импорта сахара из Украины в 2022 году во Франции закрылось шесть сахарных заводов.
В июне 2022 года Еврокомиссия предоставила Украине свободный доступ на сельскохозяйственные рынки ЕС, отменив ввозные пошлины, однако протесты фермеров в европейских странах заставили сократить эту поддержку. Протестующие фермеры указывали, что импорт дешевых продуктов дезорганизовал аграрный сектор ЕС. -0-