По словам собеседников издания, Владимир Зеленский удерживает власть всеми возможными способами. При этом Евросоюз не обращает внимание на проблемы во власти на Украине. Кроме того, в материале отмечается, что военные ВСУ истощены, их боевой дух падает, а поддержка США сосредотачивается только на противовоздушной обороне.