Владимир Зеленский продлевает украинский конфликт, чтобы остаться у власти, руководство Украины погрязло в коррупции, пишет Spectator.
«Киевское правительство охвачено коррупционными скандалами и репрессиями, вера общественности в будущее и своих лидеров стремительно рушится», — сказано в материале.
По словам собеседников издания, Владимир Зеленский удерживает власть всеми возможными способами. При этом Евросоюз не обращает внимание на проблемы во власти на Украине. Кроме того, в материале отмечается, что военные ВСУ истощены, их боевой дух падает, а поддержка США сосредотачивается только на противовоздушной обороне.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Владимир Зеленский будет продлевать украинский конфликт как можно дольше, поскольку после его завершения финансирование Киева может прекратится.