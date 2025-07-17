Экс-премьер Украины Денис Шмыгаль назначен министром обороны

«Я думаю, что представителям украинской олигархии будет даже удобнее иметь Шмыгаля на посту министра обороны, потому что они смогут иметь процент с любой крупной бюджетной оборонной схемы. Тем более, что Шмыгаль показал, что он четко работает в нынешних политических реалиях и будет выполнять любые указания», — сказал Солонников.