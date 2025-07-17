Режим работы, новые учреждения. Рассказываем детали о детских садах в Беларуси

Режим работы детских садов и открытие новых учреждений — рассказываем то, что необходимо знать о детских садах в Беларуси.
Заместитель начальника отдела дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования главного управления по образованию Миноблисполкома Антонина Оболевич пояснила, сколько должен работать детский сад. По ее словам, сколько времени пребывают дети в учреждении дошкольного образования, определяется учредителем в соответствии с запросами родителей. Режим работы может составлять от двух до семи часов, 10,5 часа, 12 часов и 24 часа.
В Минской области, как отметила Антонина Оболевич, режим работы детских садов преимущественно равен 10,5 часа (это 88%), у 12% — режим 12 часов.
Для определения работы детского сада учитывается ряд местных условий. При этом, если возникают особые обстоятельства, находят компромисс.
Также стоит знать, что в Беларуси до конца года откроются девять новых детских садов. Данную информацию в пресс-центре БЕЛТА сообщила главный специалист отдела дошкольного образования главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Ольга Лешкович. По ее словам, в первом полугодии текущего года уже было введено в эксплуатацию пять новых учреждений на 1060 мест. Это по два учреждения в Минской и Витебской областях, одно открылось в Минске на 190 мест. К концу года в планах открыть еще девять учреждений на общее количество мест 2015.
Кроме того, на текущий год ставится задача перевести в электронный вид постановку на учет и выдачу направления в учреждения дошкольного образования.