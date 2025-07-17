Режим работы, новые учреждения. Рассказываем детали о детских садах в Беларуси

Также стоит знать, что в Беларуси до конца года откроются девять новых детских садов. Данную информацию в пресс-центре БЕЛТА сообщила главный специалист отдела дошкольного образования главного управления общего среднего и дошкольного образования Министерства образования Ольга Лешкович. По ее словам, в первом полугодии текущего года уже было введено в эксплуатацию пять новых учреждений на 1060 мест. Это по два учреждения в Минской и Витебской областях, одно открылось в Минске на 190 мест. К концу года в планах открыть еще девять учреждений на общее количество мест 2015.