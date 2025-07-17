Зеленский заявил о планах заключить с Трампом «мегасделку» по беспилотникам

«Сегодня мы не даем американским бойцам того, что им нужно для выживания в боевых условиях, — заявил Трент Эменекер из Отдела оборонных инноваций Министерства обороны США. — Если бы нам завтра пришлось идти на войну, есть ли у нас все необходимое? Нет».