Зеленский заявил о планах заключить с Трампом «мегасделку» по беспилотникам

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Владимир Зеленский заявил о планах заключить с президентом США Дональдом Трампом «мегасделку», в рамках которой США купят проверенные в боевых условиях украинские беспилотники в обмен на согласие Киева закупить у Соединенных Штатов ряд вооружений, сообщает газета New York Post.
В эксклюзивном интервью изданию Зеленский заявил, что его последние переговоры с Трампом были сосредоточены на прорывном соглашении, которое позволит США и Украине поддерживать взаимные воздушные технологии. «Я думаю, что это действительно мегасделка, как говорится, беспроигрышная», — сказал он.
Так, Киев предложил поделиться с США всем, что узнал о современной войне за время конфликта с Россией. «Мы будем готовы поделиться этим опытом с Америкой и другими европейскими партнерами», — отметил Зеленский, добавив, что переговоры также ведутся с Данией, Норвегией и Германией.
Издание указывает, что сделка может иметь важное значение для вооруженных сил и национальной безопасности США, поскольку официальные лица и эксперты по беспилотникам предупреждают, что американские технологии значительно отстают от российских и китайских, а американские солдаты плохо подготовлены к использованию БПЛА или защите от тех типов устройств, которые производят противники.
«Сегодня мы не даем американским бойцам того, что им нужно для выживания в боевых условиях, — заявил Трент Эменекер из Отдела оборонных инноваций Министерства обороны США. — Если бы нам завтра пришлось идти на войну, есть ли у нас все необходимое? Нет».
По информации СМИ, эти проблемы стали очевидны в ходе четырехдневных испытаний, проведенных в ранее на Аляске Министерством обороны США, в ходе которых солдаты неоднократно терпели неудачу в попытках сбить прототипы беспилотников.
Отмечается, что потенциальная «мегасделка» также появилась на фоне того, что министр обороны США Пит Хегсет отдал новый приказ о сокращении бюрократической волокиты в производстве беспилотников в Штатах. -0-