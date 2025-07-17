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Как в России отреагировали на угрозы генерала НАТО в адрес Калининграда

Командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью пригрозил «стереть с лица земли» Калининградскую область «в неслыханные сроки». Для этого в НАТО был разработан план Eastern Flank Deterrence Line. О том, как в России реагируют на такие заявления, сообщает RTVI.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью ТАСС предупредил, что нападение на Калининград будет рассматриваться как нападение на всю Россию с применением всех предусмотренных мер, включая ядерную доктрину.

Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на Россию со всеми соответствующими ответными мерами, предусмотренными в том числе ядерной доктриной России. Об этом американский генерал должен четко отдавать себе отчет, бросаясь подобными заявлениями.

Леонид Слуцкий
глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР

Он назвал угрозы НАТО планом развязывания третьей мировой войны, победителей в которой не будет, и отметил, что альянс представляет угрозу мировой безопасности и стабильности.

Военный волонтер Алексей Живов в своем телеграм-канале усомнился, что удар по Калининграду обязательно приведет к обмену ядерными ударами.

«Скажем, вторжение в Курскую область не стало причиной ядерных ударов. Не стали такой причиной и атаки стратегической авиации. Решение об ответном ядерном ударе — это Рубикон, за которым не будет возврата. В то же время у США есть целый ряд стратегий неядерных обезоруживающих ударов и военно-политические концепции неядерной эскалации с ядерным противником», — написал он, задавшись вопросом о степени защиты Калининграда в сравнении с военными объектами других стран.

Депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру» и News.ru заявил, что подобные угрозы НАТО — признак бессилия.

«Кишка у них тонка», — сказал он. И что подобные заявления делают от бессилия. Депутат предложил Донахью «подавить что-нибудь у себя».

«Они давно напросились. Прикусить язык полезно для здоровья всего НАТО. Белиберда. Тоже мне, напугали. Забыли, как их гоняли. В Корее их наша авиация разбила, нацистов разбили. Они всегда проигрывали нам в прямом столкновении. Это не вызывает ничего, кроме досады, раздражения и непонимания. Мы пропустим мимо ушей, но запомним», — заявил Колесник.

Член Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков в комментарии ТАСС назвал высказывания генерала Донахью провокацией, запугиванием граждан западных стран и оправданием наращивания военного контингента у российских границ.

«Подобного рода провокационные заявления западных военных используются для запугивания собственного населения и оправдания наращивания военного контингента у границ нашей страны», — заявил Шендерюк-Жидков.

По его словам, реальная угроза исходит не от России, а от продвижения НАТО на восток. «Мы моментально найдем, как отреагировать на потенциально опасные действия, однако наша позиция остается ответственной и взвешенной», — добавил он.

На конференции в Висбадене командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО приступает к реализации плана Eastern Flank Deterrence Line («Линия сдерживания восточного фланга») для якобы борьбы с «российскими угрозами». Он подчеркнул, что Калининград со всех сторон окружен странами-участницами НАТО, что позволяет «стереть его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли это сделать».

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