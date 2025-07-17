Как в России отреагировали на угрозы генерала НАТО в адрес Калининграда

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью ТАСС предупредил, что нападение на Калининград будет рассматриваться как нападение на всю Россию с применением всех предусмотренных мер, включая ядерную доктрину.

Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на Россию со всеми соответствующими ответными мерами, предусмотренными в том числе ядерной доктриной России. Об этом американский генерал должен четко отдавать себе отчет, бросаясь подобными заявлениями.

Он назвал угрозы НАТО планом развязывания третьей мировой войны, победителей в которой не будет, и отметил, что альянс представляет угрозу мировой безопасности и стабильности.

«Скажем, вторжение в Курскую область не стало причиной ядерных ударов. Не стали такой причиной и атаки стратегической авиации. Решение об ответном ядерном ударе — это Рубикон, за которым не будет возврата. В то же время у США есть целый ряд стратегий неядерных обезоруживающих ударов и военно-политические концепции неядерной эскалации с ядерным противником», — написал он, задавшись вопросом о степени защиты Калининграда в сравнении с военными объектами других стран.