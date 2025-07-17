Как в России отреагировали на угрозы генерала НАТО в адрес Калининграда

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в интервью ТАСС предупредил, что нападение на Калининград будет рассматриваться как нападение на всю Россию с применением всех предусмотренных мер, включая ядерную доктрину.
Нападение на Калининградскую область будет означать нападение на Россию со всеми соответствующими ответными мерами, предусмотренными в том числе ядерной доктриной России. Об этом американский генерал должен четко отдавать себе отчет, бросаясь подобными заявлениями.
Он назвал угрозы НАТО планом развязывания третьей мировой войны, победителей в которой не будет, и отметил, что альянс представляет угрозу мировой безопасности и стабильности.
Военный волонтер Алексей Живов в своем телеграм-канале усомнился, что удар по Калининграду обязательно приведет к обмену ядерными ударами.
Депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в интервью «Ленте.ру» и News.ru заявил, что подобные угрозы НАТО — признак бессилия.
«Они давно напросились. Прикусить язык полезно для здоровья всего НАТО. Белиберда. Тоже мне, напугали. Забыли, как их гоняли. В Корее их наша авиация разбила, нацистов разбили. Они всегда проигрывали нам в прямом столкновении. Это не вызывает ничего, кроме досады, раздражения и непонимания. Мы пропустим мимо ушей, но запомним», — заявил Колесник.
Член Совета Федерации от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков в комментарии ТАСС назвал высказывания генерала Донахью провокацией, запугиванием граждан западных стран и оправданием наращивания военного контингента у российских границ.
По его словам, реальная угроза исходит не от России, а от продвижения НАТО на восток. «Мы моментально найдем, как отреагировать на потенциально опасные действия, однако наша позиция остается ответственной и взвешенной», — добавил он.
На конференции в Висбадене командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО приступает к реализации плана Eastern Flank Deterrence Line («Линия сдерживания восточного фланга») для якобы борьбы с «российскими угрозами». Он подчеркнул, что Калининград со всех сторон окружен странами-участницами НАТО, что позволяет «стереть его с лица земли в неслыханные сроки и быстрее, чем мы когда-либо могли это сделать».