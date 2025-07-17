Смысл 50-дневного ультиматума Трампа неожиданно объяснили

Подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке, экс-спецсоветник по военным вопросам генсека ОБСЕ Ральф Боссхард объяснил смысл 50-дневного ультиматума президента США Дональда Трампа по установлению договоренностей с Россией по урегулированию на Украине. Об этом пишет ТАСС.
По мнению эксперта, обозначенный американским лидером срок ультиматума говорит о том, что ВСУ смогут продержаться не более 50 дней.
Трамп сам признал, что ситуация на Украине «вышла из-под контроля», и времени для того, чтобы успеть помочь силам ВСУ стабилизировать ситуацию на фронте, теперь у главы Белого дома остается мало, добавил Боссхард.
Ранее в Госдуме заявили о необходимости уже сегодня укреплять вооруженные силы страны, чтобы они смогли отразить агрессию любого геополитического противника на любом направлении и в любых условиях. По мнению парламентария, Россия способна это сделать.