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Смысл 50-дневного ультиматума Трампа неожиданно объяснили

Подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке, экс-спецсоветник по военным вопросам генсека ОБСЕ Ральф Боссхард объяснил смысл 50-дневного ультиматума президента США Дональда Трампа по установлению договоренностей с Россией по урегулированию на Украине.

Подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке, экс-спецсоветник по военным вопросам генсека ОБСЕ Ральф Боссхард объяснил смысл 50-дневного ультиматума президента США Дональда Трампа по установлению договоренностей с Россией по урегулированию на Украине. Об этом пишет ТАСС.

По мнению эксперта, обозначенный американским лидером срок ультиматума говорит о том, что ВСУ смогут продержаться не более 50 дней.

Трамп сам признал, что ситуация на Украине «вышла из-под контроля», и времени для того, чтобы успеть помочь силам ВСУ стабилизировать ситуацию на фронте, теперь у главы Белого дома остается мало, добавил Боссхард.

Ранее в Госдуме заявили о необходимости уже сегодня укреплять вооруженные силы страны, чтобы они смогли отразить агрессию любого геополитического противника на любом направлении и в любых условиях. По мнению парламентария, Россия способна это сделать.

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