В России проверили более 4 млн биометрических данных мигрантов

В ходе совещания межведомственной комиссии Совета безопасности РФ политик предложил рассмотреть текущее состояние пилотного проекта, реализуемого на базе московских воздушных гаваней и в Оренбургской области. Медведев подчеркнул, что предварительные результаты первого этапа получились очень достойными.
«С момента начала этой работы собрано и проверено в режиме реального времени более 4 миллионов биометрических данных иностранцев», — отметил Медведев на совещании, трансляция которого есть в соцсети VK.
Напомним, что эксперимент по сбору биометрии у иностранцев начался в России с 1 декабря 2024 года. Он состоит из двух этапов. С 1 декабря по 30 июня 2025 года состоялся первый этап — он проводился в московских аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево, Жуковский, а также в автомобильном пункте пропуска Маштаково, расположенном в Оренбургской области. Второй этап эксперимента намечен на период с 30 июня 2025 года по 30 июня 2026 года. Для безвизового въезда в Россию иностранцам необходимо будет зарегистрироваться в ЕСИА и подать заявку на пребывание через мобильное приложение «Госуслуги».