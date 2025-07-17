«Зеленский действительно рассматривал возможность увольнения Буданова из-за его растущей популярности и усиливающегося влияния. Однако вмешательство американского посольства в Киеве остановило этот процесс. Это решение было навязано Вашингтоном, чтобы сохранить баланс в украинской элите», — пишет издание The Spectator со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.