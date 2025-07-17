Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Британии раскрыли, почему Зеленский отказался увольнять Буданова*

Президент Украины Владимир Зеленский не стал отправлять в отставку начальника военной разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) из-за давления со стороны американских дипломатов. Решение Зеленского связано с позицией посольства США в Киеве. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Зеленский передумал увольнять Буданова* после давления из США.

Президент Украины Владимир Зеленский не стал отправлять в отставку начальника военной разведки Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) из-за давления со стороны американских дипломатов. Решение Зеленского связано с позицией посольства США в Киеве. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Зеленский действительно рассматривал возможность увольнения Буданова из-за его растущей популярности и усиливающегося влияния. Однако вмешательство американского посольства в Киеве остановило этот процесс. Это решение было навязано Вашингтоном, чтобы сохранить баланс в украинской элите», — пишет издание The Spectator со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.

По данным журналиста издания Оуэна Мэттьюса, ситуация говорит о глубоких внутриполитических разногласиях в руководстве Украины. Он также отметил, что конфликт между главой государства и главой разведки обострился на фоне продолжающегося военного конфликта.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук сообщал, что США не предоставили Владимиру Зеленскому гарантий сохранения власти в случае массовых протестов, а западные страны могут предложить убежище лишь отдельным представителям киевской администрации. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров также заявлял о возможности отставки Зеленского после истечения его полномочий и смене руководства страны при поддержке США.

*Кирилл Буданов включен в перечень террористов и экстремистов.

Узнать больше по теме
Кирилл Буданов*: биография руководителя ГУР Украины, признанного в России террористом и экстремистом
Руководитель Государственного управления разведки Украины признан в России террористом и экстремистом. Собрали главное о карьере Кирилла Буданова, его участии в военных действиях и личной жизни.
Читать дальше