Еще два БПЛА ВСУ уничтожены в Калужской области

Еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) над Калужской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.
Он уточнил, что один дрон ликвидировали в Медынском районе, второй — на территории Боровского района.
«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал глава региона.
Также, по данным Росавиации, в, а аэропорту Калуги продолжают действовать ограничения на прием и вылет самолетов.
Ранее Министерство обороны сообщило о ликвидации 13 украинских БПЛА над Орловской, Тульской, Брянской, Калужской областями.