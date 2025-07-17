Ричмонд
+31°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще два БПЛА ВСУ уничтожены в Калужской области

Еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) над Калужской областью.

Еще два украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) уничтожили силы противовоздушной обороны (ПВО) над Калужской областью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Владислав Шапша.

Он уточнил, что один дрон ликвидировали в Медынском районе, второй — на территории Боровского района.

«На местах работают оперативные группы. По предварительной информации пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», — написал глава региона.

Также, по данным Росавиации, в, а аэропорту Калуги продолжают действовать ограничения на прием и вылет самолетов.

Ранее Министерство обороны сообщило о ликвидации 13 украинских БПЛА над Орловской, Тульской, Брянской, Калужской областями.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше