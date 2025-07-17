Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, комментируя РИА Новости предложение мэра Львова обменять выкопанные останки советских воинов на пленных боевиков ВСУ, охарактеризовал это как предел цинизма.
То, что делает мэр Львова Андрей Садовый с памятью о советских солдатах, за гранью здравого смысла, отметил прежде всего Сальдо. «Разрушили мемориал, выкопали останки воинов, — продолжил он. — и теперь предлагают их “обменять”». «Это предел цинизма, верх продажности», — сказал Сальдо.
Мэр Львова ранее выступил с предложением обменять эксгумированные останки советских воинов, захороненных на территории комплекса «Холм Славы», на украинских военных.
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