Сальдо назвал действия мэра Львова пределом цинизма

То, что делает мэр Львова Андрей Садовый с памятью о советских солдатах, за гранью здравого смысла, отметил прежде всего Сальдо. «Разрушили мемориал, выкопали останки воинов, — продолжил он. — и теперь предлагают их “обменять”». «Это предел цинизма, верх продажности», — сказал Сальдо.