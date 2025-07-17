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Раскрыта хитрость, которую российские военные применяют против дронов ВСУ

Военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл необычный способ борьбы ВС России с дронами ВСУ.

Военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл необычный способ борьбы ВС России с дронами ВСУ. Он заявил, что помимо традиционных средств радиоэлектронной борьбы, российская армия использует и другие методы против украинских дронов. Об этом пишет NEWS.ru.

Эксперт заявил, что российские военные действуют с помощью смекалки и хитрости и обходят все попытки ВСУ сдержать продвижение с помощью дронов.

ВС РФ, по словам собеседника издания, уже применяют дроны-ПВО, способные таранить дроны противника, и специальные пулеметы и автоматы, которые оснащены патронами, приспособленными для поражения именно дронов.

Ранее в Госдуме заявили, что послание ВСУ для жителей Белгорода, которое было написано на беспилотном летательном аппарате, является печальным примером.