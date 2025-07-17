Раскрыта хитрость, которую российские военные применяют против дронов ВСУ

Военный эксперт Юрий Кнутов раскрыл необычный способ борьбы ВС России с дронами ВСУ. Он заявил, что помимо традиционных средств радиоэлектронной борьбы, российская армия использует и другие методы против украинских дронов. Об этом пишет NEWS.ru.