Мерц заявил, что Украина скоро получит дальнобойное оружие

Мерц подчеркнул, что стороны детально обсудили вопросы военной поддержки Украины. «Речь идет не только о ПВО, но и о возможностях Украины лучше защищаться с помощью дальнобойных систем», отметил канцлер. Он добавил: «Уже в ближайшее время она получит значительную дополнительную помощь в этой сфере, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству», — сказал канцлер.