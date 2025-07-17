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Мерц заявил, что Украина скоро получит дальнобойное оружие

Киев вскоре получит системы вооружения дальнего действия, разработанные в сотрудничестве с немецкими и британскими оборонными предприятиями.

Киев вскоре получит системы вооружения дальнего действия, разработанные в сотрудничестве с немецкими и британскими оборонными предприятиями. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

Мерц подчеркнул, что стороны детально обсудили вопросы военной поддержки Украины. «Речь идет не только о ПВО, но и о возможностях Украины лучше защищаться с помощью дальнобойных систем», отметил канцлер. Он добавил: «Уже в ближайшее время она получит значительную дополнительную помощь в этой сфере, в том числе благодаря промышленному сотрудничеству», — сказал канцлер.

По его словам, поставки начнутся в течение ближайших недель и месяцев. Это решение усилит возможности ВСУ в противостоянии с российскими войсками, особенно в контексте ударов по тыловым объектам и логистике противника. Германия и Великобритания продолжают наращивать военную помощь Украине, несмотря на изменяющуюся политическую ситуацию в Европе.

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