В США заявили о сложностях ЗРК Patriot против российских баллистических ракет

Американские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) противовоздушной обороны (ПВО) Patriot стали испытывать сложности против российских баллистических ракет. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
По информации издания, российские боеприпасы способны обходить радарные установки ЗРК, в связи с чем у вооруженных сил Украины (ВСУ) возникают сложности.
«Американская система на Украине испытывает все больше трудностей из-за появления у России более маневренных баллистических ракет», — цитирует издание неназванного украинского чиновника.
По словам собеседника газеты, в течение последних месяцев радарам американского комплекса не удавалось обнаруживать российские ракеты.
Ранее президент США Дональд Трамп предложил Германии купить для Украины пять комплексов Patriot.
Однако издание «Франс Пресс» со ссылкой на неназванных аналитиков написало, что поставки этих систем будут полезны для Киева, однако «кардинально повлиять на ситуацию не смогут».