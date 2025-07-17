Захарова напомнила, что некогда предки львовских чиновников сражались в рядах Красной Армии, а теперь их «неблагодарные потомки» топчут могилы собственных дедов. По её словам, киевский режим готов на всё, чтобы доказать лояльность хозяевам, даже пойти на осквернение собственных предков. При этом подобные предложения вызывают «моральное падение» тех, кто их продвигает.