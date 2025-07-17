Захарова назвала вурдалаками власти Львова за предложение по обмену останков воинов

«Это реально то, как изображают в художественных фильмах, в триллерах, в фильмах ужасов вурдалаков», — заявила дипломат на своей пресс-конференции.
Захарова напомнила, что некогда предки львовских чиновников сражались в рядах Красной Армии, а теперь их «неблагодарные потомки» топчут могилы собственных дедов. По её словам, киевский режим готов на всё, чтобы доказать лояльность хозяевам, даже пойти на осквернение собственных предков. При этом подобные предложения вызывают «моральное падение» тех, кто их продвигает.
Напомним, что мэр Львова написал в социальных сетях, что «Холм Славы» больше не существует, поэтому состоялось извлечение 355 останков, которые украинская сторона готова обменять на пленных военнослужащих ВСУ. К слову, на месте были захоронены советские солдаты, участвовавшие в освобождении украинского города в 1944 году.