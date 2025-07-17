Пушков назвал табу предложенный мэром Львова обмен останков воинов СССР

Идея мэра Львова Андрея Садового предложить РФ обменять останки советских воинов, эксгумированных с мемориального комплекса «Холм Славы», на украинских бойцов свидетельствует о том, что на Украине больше не действуют общечеловеческие нормы, заявил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
«Ничего подобного никто до сих пор придумать не мог. Почему? Потому что это было табу. Но останки — это останки. Ими не торгуют», — сказал он в пресс-центре медиагруппы «Россия сегодня».
По словам Пушкова, Украина — это не просто «продукт распада» СССР, а государство, где «распад достиг наибольшей степени».
«Украина то продукт, на мой взгляд, очень серьезной социальной деградации, продукт психологической деградации. Когда не существует запретов, не существует табу, можно выступить с любым предложением, оправдать всё, что угодно», — считает сенатор.
Подобные действия характеризуют тех, кто пришел к власти на Украине в 2014 году, отметил он.
«Национализм им заменил человечность. И отсюда такого рода предложения, которые кроме оторопи ничего не могут вызвать», — подчеркнул Пушков.
Ранее военный корреспондент Александр Коц, комментируя предложение мэра Львова, заявил, что Украина пробила очередное дно.
Напомним, мэр Львова Андрей Садовый отчитался об окончании процесса эксгумации тел бойцов СССР и воинов, погибших в 1914 — 1915 годах в Галиции. Всего там нашли останки 355 человек, в том числе разведчика Николая Кузнецова. Садовый выступил с идей обменять эксгумированные останки на военных ВСУ.