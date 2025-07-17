Проблема многих представителей власти в Германии заключается в «пробитой голове», с которой уже есть проблемы. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Во время выступления один из журналистов предложил отправить властям ФРГ пробитую немецкую каску времен Великой Отечественной войны, чтобы напомнить о возможных последствиях агрессивного курса Германии и их милитаристской риторики.
«Вопрос-то не в том, что каска пробита, вопрос в том, что у многих из них голова пробита. Вот в чем проблема», — отметила Захарова.
Дипломат с иронией подчеркнула, что властям Германии необходима новая каска, которая бы позволила им сохранить свою голову от внешнего воздействия. По словам Захаровой, риторика немецких политиков в последнее время говорит о том, что у ФРГ действительно есть с этим проблемы.
Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Германия наращивает агрессивность и становится опасной, о чем свидетельствуют антироссийские заявления представителей ФРГ.