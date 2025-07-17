«У них голова уже пробита»: Захарова шуткой ответила на предложение отправить политикам ФРГ немецкую каску

Дипломат с иронией подчеркнула, что властям Германии необходима новая каска, которая бы позволила им сохранить свою голову от внешнего воздействия. По словам Захаровой, риторика немецких политиков в последнее время говорит о том, что у ФРГ действительно есть с этим проблемы.