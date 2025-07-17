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«У них голова уже пробита»: Захарова шуткой ответила на предложение отправить политикам ФРГ немецкую каску

Захарова: Проблемой политиков ФРГ является пробитая внешним влиянием голова.

Источник: Комсомольская правда

Проблема многих представителей власти в Германии заключается в «пробитой голове», с которой уже есть проблемы. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во время выступления один из журналистов предложил отправить властям ФРГ пробитую немецкую каску времен Великой Отечественной войны, чтобы напомнить о возможных последствиях агрессивного курса Германии и их милитаристской риторики.

«Вопрос-то не в том, что каска пробита, вопрос в том, что у многих из них голова пробита. Вот в чем проблема», — отметила Захарова.

Дипломат с иронией подчеркнула, что властям Германии необходима новая каска, которая бы позволила им сохранить свою голову от внешнего воздействия. По словам Захаровой, риторика немецких политиков в последнее время говорит о том, что у ФРГ действительно есть с этим проблемы.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Германия наращивает агрессивность и становится опасной, о чем свидетельствуют антироссийские заявления представителей ФРГ.

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