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Великобритания определилась с планом Трампа по вооружению Украины

Лондон, как заявил британский министр обороны Джон Хили, поддерживает план американского президента Дональда Трампа по поставкам вооружений Киеву через союзников по НАТО.

Лондон, как заявил британский министр обороны Джон Хили, поддерживает план американского президента Дональда Трампа по поставкам вооружений Киеву через союзников по НАТО.

В ходе выступления в британском парламенте Хили сказал: «Мы планируем сыграть в нем роль в полной мере». Вопрос будет обсуждаться в ходе заседания контактной группы по оказанию помощи Украине, которое должно состояться в понедельник.

Глава минобороны объявил, что так называемая «коалиция желающих» завершила планирование структур командования контингента на Украине, который участники коалиции собираются направить в случае прекращения огня.

С марта Великобритания поставила на Украину почти 50 тысяч БПЛА. Ранее Лондон заявил о планах увеличить поставки дронов в 10 раз. Также Британия выделит Киеву 40 млн фунтов стерлингов военной помощи помимо 4,5 млрд фунтов стерлингов запланированной на 2025 год военной помощи.

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