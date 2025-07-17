Великобритания определилась с планом Трампа по вооружению Украины

Лондон, как заявил британский министр обороны Джон Хили, поддерживает план американского президента Дональда Трампа по поставкам вооружений Киеву через союзников по НАТО.
В ходе выступления в британском парламенте Хили сказал: «Мы планируем сыграть в нем роль в полной мере». Вопрос будет обсуждаться в ходе заседания контактной группы по оказанию помощи Украине, которое должно состояться в понедельник.
Глава минобороны объявил, что так называемая «коалиция желающих» завершила планирование структур командования контингента на Украине, который участники коалиции собираются направить в случае прекращения огня.
С марта Великобритания поставила на Украину почти 50 тысяч БПЛА. Ранее Лондон заявил о планах увеличить поставки дронов в 10 раз. Также Британия выделит Киеву 40 млн фунтов стерлингов военной помощи помимо 4,5 млрд фунтов стерлингов запланированной на 2025 год военной помощи.
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