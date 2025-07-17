Эксперт оценил влияние новых требований Украины к США на ход боевых действий

До этого Дональд Трамп заявил о достигнутой договоренности продавать американское оружие союзникам в Европе, которые затем смогут передавать его Украине. По его словам, координацию этого процесса будут осуществлять НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.