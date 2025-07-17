Эксперт оценил влияние новых требований Украины к США на ход боевых действий

«Я думаю, что в какой-то степени это задержит, но ничем не поможет, однозначно. Они уже сейчас, наверное, поставляют, но небо сейчас дырявое, объективно», — заявил он, добавив, что российская армия активно противодействует поставкам западного вооружения Киеву.
Он подчеркнул, что приоритетной задачей российских Вооруженных сил сейчас является борьба с украинскими беспилотниками, так как именно они тормозят российское наступление.
Ранее агентство Associated Press со ссылкой на американских высокопоставленных чиновников раскрыло список вооружений, переданный Украиной. В него вошли ракеты для ЗРК Patriot, ракеты класса «земля-воздух» малой и средней дальности для ЗРК NASAMS, а также ракеты ATACMS. Как отмечает издание, перечень требований Киева остался неизменным с начала конфликта.
До этого Дональд Трамп заявил о достигнутой договоренности продавать американское оружие союзникам в Европе, которые затем смогут передавать его Украине. По его словам, координацию этого процесса будут осуществлять НАТО и постпред США при альянсе Мэттью Уитакер.