Под особым покровительством: Стала известна причина отказа Зеленского увольнять Буданова*

Напомним, масштабные кадровые перестановки в правительстве и посольствах Укарины инициированы Владимиром Зеленским для «управленческой трансформации». Так, сменился премьер-министр: место Дениса Шмыгаля во главе кабмина заняла Юлия Свириденко. Шмыгаль же стал министром обороны. А экс-глава ведомства Рустем Умеров должен был возглавить посольство Украины в США, однако Вашингтон его кандидатуру не одобрил.