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Под особым покровительством: Стала известна причина отказа Зеленского увольнять Буданова*

Владимир Зеленский не смог уволить главу военной разведки Кирилла Буданова* из-за давления со стороны США. Об этом сообщает The Spectator, ссылаясь на действующего европейского дипломата, знакомого с ситуацией. Собеседник издания утверждает, что Зеленский пытался снять Буданова* с должности из-за его «растущей популярности».

Источник: Life.ru

«Только давление со стороны посольства США в Киеве предотвратило увольнение одного из самых популярных генералов Украины», — указано в публикации.

Кстати, согласно результатам опроса, проведённого New Image Marketing Group в мае 2025 года, украинцы выразили большее доверие к Валерию Залужному и Кириллу Буданову*, чем к Зеленскому. Опрос показал, что Залужному доверяют 70% опрошенных, Буданову* — 65%, а Зеленскому — 58%.

Напомним, масштабные кадровые перестановки в правительстве и посольствах Укарины инициированы Владимиром Зеленским для «управленческой трансформации». Так, сменился премьер-министр: место Дениса Шмыгаля во главе кабмина заняла Юлия Свириденко. Шмыгаль же стал министром обороны. А экс-глава ведомства Рустем Умеров должен был возглавить посольство Украины в США, однако Вашингтон его кандидатуру не одобрил.

* Находится в списке террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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