Командиру поднявших Знамя Победы над Рейхстагом военных посмертно присвоено звание Героя России

Ранее стало известно, что власти Курской области представят к наградам всех, кто погиб в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу 8 июля. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что к награде также представят погибшего пятилетнего мальчика.