Командиру поднявших Знамя Победы над Рейхстагом военных посмертно присвоено звание Героя России

Звание Героя России присвоил президент РФ Владимир Путин участнику штурма Рейхстага, командиру поднявших Знамя Победы над этим зданием Алексею Бересту. Соответствующий указ 17 июля был опубликован на портале правовой информации.
В документе отмечается, что награда присуждена посмертно «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны».
Алексей Берест был командиром группы советских военнослужащих, в состав которой входили Михаил Егоров и Мелитон Кантария.
Ранее стало известно, что власти Курской области представят к наградам всех, кто погиб в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по пляжу 8 июля. Врио губернатора Александр Хинштейн сообщил, что к награде также представят погибшего пятилетнего мальчика.