Орбан назвал единственное условие урегулирования конфликта на Украине

Ранее подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард объяснил смысл 50-дневного ультиматума Трампа по установлению договоренностей с Россией по урегулированию на Украине. По мнению эксперта, обозначенный американским лидером срок ультиматума говорит о том, что ВСУ смогут продержаться не более 50 дней.