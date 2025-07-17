Орбан назвал единственное условие урегулирования конфликта на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинский конфликт может быть урегулирован только при условии личной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Такое мнение политик высказал в четверг, сообщает ТАСС.
Также венгерский премьер отметил, что будущие договоренности должны касаться не только Украины.
По словам Орбана, речь должна идти и о ценах на энергоносители, доступе к российским рынкам, экономическим санкциям и контролю над вооружениями.
Ранее подполковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Ральф Боссхард объяснил смысл 50-дневного ультиматума Трампа по установлению договоренностей с Россией по урегулированию на Украине. По мнению эксперта, обозначенный американским лидером срок ультиматума говорит о том, что ВСУ смогут продержаться не более 50 дней.