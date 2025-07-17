В Одессу планируют направить на усиление около 100 военкомов

В качестве иллюстрации сложившейся ситуации Дмитрук разместил в своем Telegram-канале видеоролик, снятый в Одессе, где сотрудники военкомата задержали мужчину на улице. В момент задержания женщина пыталась помешать действиям военкомов. Она зацепилась за дверь уже движущегося автомобиля, но ее протащили по асфальту.