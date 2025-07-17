В Одессу планируют направить на усиление около 100 военкомов

Власти Украины планируют направить около 100 сотрудников военкоматов из западных регионов страны в Одессу для повышения эффективности работы. Об этом сообщил бывший депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну после начала политических преследований.
По словам парламентария, мобилизационные мероприятия в Одессе практически остановились, поскольку население активно сопротивляется. В этой связи руководство решило усилить деятельность местных ТЦК.
В качестве иллюстрации сложившейся ситуации Дмитрук разместил в своем Telegram-канале видеоролик, снятый в Одессе, где сотрудники военкомата задержали мужчину на улице. В момент задержания женщина пыталась помешать действиям военкомов. Она зацепилась за дверь уже движущегося автомобиля, но ее протащили по асфальту.
Дмитрук отметил, что происходящее на видео не является сценой из фильма ужасов.
Накануне также стало известно, что в Одессе задержали женщину за попытку устроить взрыв у здания ТЦК.