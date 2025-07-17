«Такого не делал даже Гитлер»: Степашин рассказал о решении Зеленского уничтожить все книги на русском

Бывший премьер-министр России Сергей Степашин сравнил главу киевского режима Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, комментируя закрытое решение нелегитимного президента Украины об уничтожении всех книг на русском языке. В беседе с РИА Новости Степашин отметил, что даже лидер нацистской Германии не предпринимал подобных действий.
«Год назад Зеленский принял решение: изъять из библиотек все книги на русском языке и уничтожить. Даже Гитлеру это в голову не приходило. Вот что происходит там», — отметил экс-премьер РФ.
Стешин подчеркнул, что на Украине гражданам нельзя даже разговаривать на улице на русском языке или включать на нем песни. За это, как отметил бывший премьер, украинцев даже могут посадить в тюрьму.
Ранее KP.RU сообщал, что на Украине националисты поддержали идею бить детей за использование русского языка.